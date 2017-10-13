Андрей Турчак попрощался с псковичами: «Это были прекрасные 8,5 лет»

Псков, , 11:00 — REGNUM Андрей Турчак, руководивший Псковской областью с 2009 года, сегодня, 13 октября, попрощался с псковичами, поблагодарив их за годы совместной работы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, прежний глава региона участвовал в представлении в качестве врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Мероприятие провёл полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, который подчеркнул, что Турчак, «на самом деле, никуда не уходит».

«Та работа, которой вам предстоит заниматься, — она весомая и знаковая, но теперь уже в масштабах страны, и наверняка вы не забудете Псковскую область и будете продолжать поддерживать как жителей региона, так и команду нового губернатора», — отметил полпред.

Турчак подтвердил.

Читайте также: Отставка для Турчака — «долгожданное возвращение в федеральную политику»

«Мы переживали разные этапы — подъёма, экономического кризиса и спада, но мы работали все единой командой, независимо от нашей партийной принадлежности», — отметил он.

Турчак заявил, что знаком с Михаилом Ведерниковым с 2005 года и назвал его «порядочным, честным человеком, способным принимать и реализовывать самые сложные решения».

Читайте также: Регион отдан «Молодой гвардии»: эксперты о назначении Ведерникова в Псков

«Это были прекрасные 8,5 лет», — заключил Андрей Турчак, обращаясь к собравшимся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Турчак 12 октября отправлен в отставку с должности губернатора Псковской области, которую возглавлял с 2009 года, по собственному желанию, за два года до истечения срока своих полномочий. Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Турчака исполняющим обязанности секретаря генсовета партии, отметив, что впоследствии его кандидатуру рассмотрит партийный съезд.

Читайте ранее в этом сюжете: «Работайте спокойно»: Псковской области пообещали «косметические» изменения

Читайте развитие сюжета: Андрей Турчак пообещал «перезагрузку» партии «Единая Россия»