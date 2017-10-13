Ни рыба, ни мясо: Украина отказалась признавать решение ПАСЕ поражением

Киев, , 09:23 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение Парламентской ассамблеи Совета Европы по закону об образовании — ни поражение, ни победа. Об этом он 13 октября написал в своем Twitter.

«Решение ПАСЕ сегодня — не поражение и не победа. Над выводами Венецианской комиссии будем работать. Мы еще не объяснили этническим гражданам всех преимуществ закона», — пишет дипломат.

Он также добавил, что украинские власти не закрывают венгерские школы, а создают условия для их самореализации.

Напомним, 12 октября ПАСЕ приняла резолюцию по украинскому закону об образовании, в которой отметила, что документ не обеспечивает надлежащего баланса между государственным языком и языками национальных меньшинств.

С критикой закона выступили многие европейские страны, в том числе Венгрия. Будапешт пригрозил Украине введением санкций, если Киев не отменит новый закон об образовании.

Закон об образовании, сокращающий возможность обучения на языках национальных меньшинств, вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно. С 1 сентября 2018 года, начиная с 5 класса, обучение будет происходить только на украинском языке. С 2020 года уроки на украинском будут проходить и в младших классах.

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