МИД КНР призвал КНДР и США к сдержанности и благоразумию

Пекин, , 09:20 — REGNUM В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая прокомментировал недавние заявления представителей Пхеньяна и Вашингтона, призвав стороны отказаться от взаимных провокаций и обмена угрозами.

«Пекин внимательно следит за развитием ситуации на Корейском полуострове. Мы настоятельно рекомендуем всем участникам конфликта проявить благоразумие и сдержанность, столь необходимых для начала мирных переговоров», — заявил китайский дипломат.

Официальный представитель МИД КНР отметил, что в последнее время действия Вашингтона лишь накаляют обстановку в регионе и не способствуют установлению мира и стабильности на Корейском полуострове, пишет «Чжунго жибао».

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп в своем интервью для одного из американских телеканалов сообщил, что армия США обладает самым совершенным оружием, способным поразить 97% баллистических ракет потенциального противника.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент США заявил о намерениях усилить вооруженные силы страны, увеличив бюджет Пентагона до $800 млрд.

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