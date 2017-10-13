Эрдоган обсуждал с Путиным возможность покупки ЗРК С-500

Анкара, , 09:22 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал с главой России Владимиром Путиным возможность покупки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500, об этом турецкий лидер заявил в интервью изданию Haberturk.

«Нет проблем, связанных с С-400. На первом этапе у нас не будет совместного производства. Мы надеемся, что на втором этапе будут предприняты шаги по совместному производству», — заявил Эрдоган, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-нибудь препятствия для приобретения Турцией технологий для собственного производства ЗРК С-400.

Эрдоган также заявил, что Турция не собирается ограничиваться одной лишь покупкой ЗРК С-400.

«Мы с Владимиром Путиным обсуждали также и С-500», — добавил турецкий лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ЗРК С-500 — оружие нового поколения систем противовоздушной обороны «земля-воздух». Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенными возможностями противоракетной обороны и перехвата баллистических ракет, поражения самолетов, вертолетов, а также крылатых ракет.

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В рамках государственной программы вооружений с 2018 по 2025 год Министерство обороны РФ планирует закупить пять полных комплектов ЗРК С-500, которые должны стать основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны, создаваемой в России.

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