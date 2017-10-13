Ультраправые Италии готовят «Марш патриотов»

Рим, , 09:19 — REGNUM Ультраправая итальянская партия «Новая сила» (Forza Nuova) организует демонстрацию «Марш патриотов», которая пройдет 28 октября в Риме.

День демонстрации выбран не случайно, в этот же день состоялся и «Марш на Рим», с которым Национальная фашистская партия Бенито Муссолини пришла к власти в Италии 28 октября 1922 года.

Несмотря на запрет МВД и полиции, на страницах партии в социальных сетях продолжается распространение деталей инициативы. Как доказательство того, что ультраправые, несмотря на реакцию государственных правоохранительных органов, похоже, не собираются сдаваться.

Но министр внутренних дел Марко Миннити был краток: «Никакое разрешение не будет предоставлено для этого мероприятия».

Несколько часов спустя мэр Рима Вирджиния Раджи написала в Твиттере, что 28 октября администрация города будет вместе с представителями ассоциации партизан ANPI, чтобы сказать «да» демократии и «нет» «маршу на Рим».

Организационная машина неофашистской партии ведет свое движение в течение нескольких недель — с призывом ко всем своим отделениям в Италии и со сбором финансовых средств.

Официально о «Марше патриотов» был объявлено 6 сентября, целью марша, по словам партии, является возможность сказать «нет» закону о гражданстве для детей мигрантов и остановить насилие со стороны мигрантов. Губернатор области Лацио Никола Зингаретти заявил, что «Марш на Рим» однажды стал трагедией. И вновь проводить его сегодня было бы оскорблением.