Россия отправила 650 тыс. тонн гуманитарной помощи в 110 стран

Нью-Йорк, США, , 08:59 — REGNUM Российская Федерация за последние 10 лет отправила более 650 тысяч тонн гуманитарной помощи в 110 стран мира. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по проблеме голода как угрозе миру и безопасности.

«За последние 10 лет наша страна оказала гумпомощь в виде поставок продовольствие более 110 государствам, направив, в общей сложности свыше 650 тыс. т гуманитарных грузов, — говорит дипломат. — Последние годы Россия ежегодно осуществляет более 45 гуманитарных операций».

Небензя добавил, что в текущем году получателями российской помощи по линии Всемирной продовольственной программы стали Сирия, Палестина, Таджикистан, Киргизия, КНДР, Намибия, Кения, Ирак и Иордания.

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