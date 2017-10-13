Российские военные доставили гумпомощь в Сирию

Дамаск, , 08:47 — REGNUM Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь беженцам из сирийского города Эр-Растан, который контролирует умеренная оппозиция. Об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон на территории САР Алексей Сергеев.

«В этот раз мы привезли беженцам около четырехсот продуктовых наборов. В каждом из них мука, сахар, рис, мясные консервы», — говорит Сергеев.

Российский гуманитарный конвой доставил продовольствие в город Кербат Эш-Шабат, где расположились около 1,5 тыс. беженцев, большая часть которых из Эр-Растана.

Кроме того, российские врачи развернули здесь мобильный медицинский пункт для пострадавших от вооруженного конфликта. Также врачи отметили, что сейчас в городе наблюдается вспышка кишечных инфекций.

У большинства местных жителей обострились хронические заболевания из-за отсутствия медицинской помощи. Многие обращаются с сердечно-сосудистыми и воспалительными заболеваниями, а также расстройствами желудочно-кишечного тракта.

Ранее сообщалось, что российский дипломат Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН рассказал о ежегодных тратах РФ на гуманитарные операции. По его словам, за последние 10 лет Россия оказала гуманитарную помощь более 110 государствам, в общей сложности направив свыше 650 тыс. тонн гуманитарных грузов. В последние годы РФ каждый год совершает более 45 гуманитарных операций на общую сумму около 120 млн рублей.

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