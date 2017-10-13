Прокуроры двух штатов США намерены подать в суд на Трампа

Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Прокурор американского штата Калифорния Ксавье Безерра и его коллега из Нью-Йорка Эрик Шнейдерман готовы подать в суд на президента США Дональда Трампа из-за отмены выплат субсидий на здравоохранение по закону Obamacare, об этом они написали на своих официальных страницах в Twitter.

«Я готов подать в суд на администрацию Трампа, чтобы защитить субсидии на здравоохранение», — написал Безерра.

«Господин президент, прекратите использовать семьи Нью-Йорка в качестве политических пешек. — добавил Шнейдерман. — Мы будем подавать в суд, чтобы защитить субсидии».

Напомним, ранее в администрации Трампа заявили о прекращении выплат субсидий медицинским страховым компаниям, которые подразумевались законом Obamacare, принятым предыдущим главой Белого дома Бараком Обамой.

Как сообщало ИА REGNUM, глава США Дональд Трамп 12 октября подписал указ, который должен положить начало сворачиванию реформы здравоохранения Obamacare. Отмена системы медицинского страхования была одним из пунктов предвыборной кампании Трампа.

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