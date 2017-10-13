«Украинство», угрожающее России. Война на пороге?

Москва, , 15:11 — REGNUM В российской столице прошел второй день научно-практической конференции «Украинство — кем и зачем оно сконструировано», организаторы которой — движение «Суть времени» — представили одноименную коллективную монографию. Авторы неоднократно подчеркивали, что их труд посвящен не истории соседнего государства, а тому конструкту, который не одно столетие внедряли в сознание проживающих на этой территории людей для обращения их в ярых противников России и всего русского.

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Если в первый день исследователи осветили то, кто стоял за созданием этого конструкта и каким образом его планировали использовать против России, то одной из ключевых тем второго дня подробного разбора феномена «украинства» было изучение идентичности украинских националистов, философских и исторических оснований, на которых была основана их деятельность. Исследователи также провели параллели между радикалами, которые действуют на Украине сегодня, с их идеологическими предшественниками.

Так, исследователь Светлана Юрченко продемонстрировала преемственность нынешних «бандеровцев» по отношению к различным украинским националистическим организациям первой половины XX века. Нынешние «бандеровцы», отмечает автор, повторяют сегодня на территории Украины те же зверства, которые совершали во время Второй мировой войны на оккупированных нацистской Германией территориях.

В частности, исследователь обратил внимание на события, связанные с прибытием в город Львов 30 июня 1941 года спецбатальона «Нахтигаль». Тогда националисты не только стали распространять листовки, называющие врагами и призывающие уничтожать «Москву, Польшу, мадьяров, жидву», но и начали ужасную расправу над поляками, евреями и коммунистами, которых они перед тем, как убить, «били и всячески унижали: заставляли маршировать на коленях с поднятыми руками, вылизывать мостовую, набирать в рот мусор». Исследователь подчеркнула, что сегодня на Украине можно стать свидетелем той же картины.

«Сожженные люди в Доме Профсоюзов в Одессе… Найденные ополченцами ДНР и ЛНР останки убитых людей, в том числе с отрубленными и размозженными конечностями, которых перед смертью пытали, наказывая за связь с ополченцами… Бандеровцы снова терроризируют Украину», — отмечает исследователь.

Были приведены свидетельства сотрудничества украинских националистов с нацистской Германией — факт, активно подвергающийся сомнению широким кругом апологетов таких организаций, как УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В частности, на это сотрудничество с нацистами указывает третий пункт Акта создания независимого украинского государства, провозглашенного соратником Степана Бандеры Ярославом Стецько.

«Вновь создающееся украинское государство будет тесно взаимодействовать с национал-социалистической Велико-Германией, которая под руководством своего вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации», — приводит цитату из документа исследователь.

На преемственность нынешних националистов с гитлеровскими коллаборационистами обратил внимание и Андрей Берсенев, который в своем исследовании пролил свет на духовную и орденскую составляющую украинского национализма.

В своем докладе «Черный орден ОУН» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) автор, в том числе, подчеркивает, что еще в 1929 году один из ведущих идеологов организации УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Степан Ленкавский сочинил так называемый «Декалог украинского националиста», содержащий, подобно десяти христианским заповедям, десять пунктов. В нем указывалось, что украинского националиста от «татарского нашествия» защищает некий «дух предвечной стихии», который не имеет никакого отношения к христианству, будучи духом, исходящим от Абсолюта гностиков.

При этом этот Абсолют намерен победить христианского Бога — злого демиурга, сотворившего несовершенный мир, и сбросить Творение в ничто, в предвечную тьму. Для возвращения в это дотварное состояние требуется возненавидеть саму жизнь, чем и объясняется, как отмечает автор, парадоксальное приветствие испанских фашистов Viva la muerte! («Да здравствует смерть!»)

Исследователь также обратил внимание и на наличие у украинских националистов своеобразной молитвы, которую должны были знать и повторять все, кто желал вступать в организацию националистов. Автор доклада подчеркнул, что «молитва украинского националиста адресована уж никак не богу, хотя даже гитлеровцы подобной адресацией не брезговали», имея в виду надпись Gott mit uns («С нами Бог») на ремнях гитлеровских солдат.

Еще одним предметом исследования идентичности украинских националистов стала деятельность скаутской организации «Пласт», ставшей, как подчеркнул автор доклада Герман Милус, с самого начала кузницей кадров для украинских нацистов. Она на протяжении долгого времени вбирала в себя молодежь, взращивая ее в «антимоскальском» духе. Из организации «Пласт» вышли, в частности, такие видные украинские националисты, как Степан Бандера и Роман Шухевич. Активны выходцы из этой организации и сейчас. Так, как отмечает автор, они принимали непосредственное участие в событиях евромайдана 2013—2014 годов, а также в зоне так называемой АТО.

Подводя итоги конференции, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян подчеркнул, что внутри украинского мрака, который аналитик назвал «раздербаном», находится антирусское меньшинство, управляющее процессом.

«Внутри этого мрака есть меньшинство, которое на 100% не «раздербан». Их нельзя купить… Это воля к власти, жажда мести, жажда окончательного решения предками завещанного им «русского вопроса»… это черный огонь», — сказал Кургинян, подчеркнув, что последователи УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — «это не гедонисты, это садисты».

Политолог убежден, что если «самостийники» получат доступ к мировым процессам, если произойдет «сцепка между мировым процессом и столетиями формируемой украинской внутренней [националистической] структурой», война между Москвой и Киевом неизбежна.

«Это не сто человек и не пятьдесят. Это миллион людей, которые знают, чего они хотят. И это не галицийцы, это что-то более серьезное. А главное — между тем, что это собой представляет, и какими-то мировыми процессами есть трансмиссии», — указывает лидер движения «Суть времени».

«Не так, что есть миллион «самостийников», а в мировой процесс они не вписаны. Они очень даже вписаны. Четко. И сцепка между мировым процессом и столетиями формируемой украинской внутренней структурой достаточно хорошо проработана. А если это так, то все остальное — это «служебное вещество», которое должно обеспечить эту вот штучку. Это картина печальная. Потому что, если это так, то война неизбежна. Тут что ни сделай, она неизбежна», — отметил Сергей Кургинян.

Выступавшие во время обсуждения участники конференции неоднократно отмечали, что проделанная исследователями работа очень важна и сверхактуальна, поэтому ее необходимо любой ценой донести и до власти, и до широких слоев граждан России. Потому что угроза, исходящая от «украинства», касается всех и каждого.