Минобороны РФ: к 2022 году у США будет более тысячи противоракет

Нью-Йорк, США, , 07:31 — REGNUM Более тысячи противоракет появятся в США к 2022 году, а в перспективе превысит число боевых блоков на межконтинентальных ракетах России, заявил журналистам на полях первого комитета Генеральной ассамблеи ООН представитель Министерства обороны РФ Александр Емельянов.

По его словам, такое количество систем противоракетной обороны (ПРО) представляет угрозу для российского потенциала сдерживания, в особенности постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов.

«США к 2022 году получат в распоряжение более 1000 противоракет, в перспективе их количество превысит число боевых блоков на межконтинентальных ракетах России», — заявил Емельянов.

Представитель Минобороны отметил, что Вашингтон разрабатывает комплексы мгновенного глобального удара, которые даже без применения ядерных боеголовок позволят решать такие же задачи, что и стратегические ядерные силы.

Емельянов добавил, что радиолокационные системы (РЛС) США, предупреждающие о ракетно-ядерном ударе, перекрывают все возможные траектории полета российских баллистических ракет в направлении Соединенных Штатов. По его словам, такие РЛС находятся на морской базе около Аляски, в Румынии и Польше.

Кроме того, РЛС оснащены системы кораблей ПРО, что значительно повышает скорость и точность наведения на российские межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок, а это, в свою очередь, повышает вероятность перехвата российских ракет.