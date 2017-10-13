Госдеп США «с радостью» вернет снятые флаги России

Вашингтон, , 07:16 — REGNUM Госдепартамент США поставил в известность российских дипломатов о готовности вернуть стране государственные флаги, снятые с дипломатических миссий в Вашингтоне и Сан-Франциско. Об этом сообщил чиновник ведомства агентству РИА «Новости».

"Мы (власти США) сообщили российскому посольству, — говорит источник. — Мы рады возвратить флаги во владение российского правительства, когда будет удобно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября 2017 г. представители властей США сорвали государственные флаги РФ со здания генерального консульства РФ в Сан-Франциско и торгового представительства России в Вашингтоне.

По предварительным данным, снятые флаги были положены на хранение в генконсульство РФ в Сан-Франциско.

12 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве расценивают срыв флагов с российской дипломатической собственности в США, как враждебную акцию официального Вашингтона.

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