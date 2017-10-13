В Томске пройдет конференция в честь 100-летия Октябрьской революции

Томск, , 07:11 — REGNUM Историческая конференция «Октябрьская революция: мифы и реальность», посвященная столетней годовщине событий 1917 года, пройдет 14 октября в Томске. Организатором мероприятия выступает общественное движение «Суть времени», открывать конференцию будет известный российский политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

Несмотря на то, что с момента Великой Октябрьской социалистической революции прошло уже 100 лет, российское общество при обсуждении тех событий по-прежнему во многом опирается на мифы, которые не имеют ничего общего с реальностью. Развенчанию подобных мифов и будет посвящена предстоящая конференция.

В мероприятии примут участие эксперты из крупнейших городов Сибири: Новосибирска, Кемерова, Омска, Барнаула, Новокузнецка и Красноярска. Также будут приглашены и ведущие эксперты Томской области: доктора исторических наук, заведующие кафедрами исторических и философских наук крупнейших томских вузов, писатели и исследователи.

На конференции будут представлены доклады по следующим мифам:

Послужил ли разгон Учредительного собрания причиной Гражданской войны?

Уничтожали ли большевики элиту страны?

Красные победили в Гражданской войне за счет террора или благодаря народной поддержке?

Царствование Николая II: расцвет России или закономерное приближение краха?

Место проведения: г. Томск, конгресс-центр «Рубин», пр. Академический, 16.

Время проведения: 14 октября с 14:00 до 20:00 по местному времени (с 10:00 до 16:00 мск).

Напомним, конференция станет пятой в цикле мероприятий «Октябрьская революция: мифы и реальность». Ранее уже прошли конференции в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Самаре и Ростове-на-Дону. Всего запланировано семь конференций, последняя из которых пройдет в начале ноября в Москве.

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