Наркобароны срывают мирное соглашение в Колумбии — Reuters

Богота, , 06:12 — REGNUM Мирное соглашение между правительством Колумбии и повстанцами FARC оказалось под угрозой из-за столкновений вокруг кокаиновых плантаций, передает Reuters.

Правительство заявляет, что наркокартели и отряды, отколовшиеся от FARC, готовятся начать против правительства новую войну.

«Мед привлекает пчел, — пояснил журналистам Родриго Ривера, комиссар по вопросам мира в Колумбии, — новое организованное преступное сообщество появляется на территориях, где FARC сложили оружие».

С другой стороны, фермеры, для многих из которых выращивание коки за последние годы стало единственным источником дохода, обвиняют правительство в чрезмерном применении силы и провоцировании конфликтов.

Так, 6 октября колумбийские военные открыли огонь по крестьянам, протестовавшим против уничтожения плантаций коки в районе города Тумако. Четверо крестьян погибли, не менее 14 человек получили ранения.

Напомним, Колумбия является главным производителем кокаина в мире. Рост производства кокаина в Колумбии с 2013 года составил 200% и уже весной текущего года достиг 20-летнего максимума. Мощность производства кокаина в стране составляет 700 тонн в год.

Общая площадь плантаций коки в Колумбии составляет 188 000 гектар. Правительство намерено за год сократить плантации, многие из которых находятся в районах, ранее контролировавшихся FARC, на 100 000 гектар.

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