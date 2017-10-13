Террористы атаковали беженцев из Дейр-эз-Зора, погибли десятки человек

Дейр-эз-Зор, Сирия, , 05:17 — REGNUM Жертвами атаки террористов-смертников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Абу-Фасе в Сирии стали беженцы из Дейр-эз-Зора, сообщает Al Jazeera.

По информации местных источников, большая часть из более чем 50 жертв взрывов — беженцы, остальные — курдские ополченцы.

Напомним, ранее стало известно, что террористы устроили три взрыва заминированных автомобилей в пропускном пункте Абу-Фас на северо-востоке Сирии.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Контрольно-пропускной пункт Абу-Фас на границе провинций Дейр-эз-Зор и Хасака является центром, контролируемым правительственными войсками. В Абу-Фасе беженцы от войны проходят проверку и направляются в убежища на территории Сирии.

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