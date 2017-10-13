Страны продолжают дурачить Россию и пиариться за её счёт: Радио REGNUM

Москва, 13 октября 2017, 08:00 — REGNUM
- Затерялась где-то: как бронетанковая бригада США ускользнула от минобороны Польши;
- «Подыграть» Порошенко: Киев сообщил, что судам из Крыма запретили заходить в порты Турции;
- Новый политический Атлас мира: КНДР признала воссоединение Крыма с Россией;
- Есть шанс вернуться к диалогу: в ПАСЕ обеспокоились угрозой этноцида на Украине;
- Чем возместить? Госдума не стала отменять транспортный налог;
- Налог на доходы: почему Госдума отказывается от прогрессивного НДФЛ?
Читайте ранее в этом сюжете: К чему Путин готовит Россию: Радио REGNUM