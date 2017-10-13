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Страны продолжают дурачить Россию и пиариться за её счёт: Радио REGNUM

Политика

В Польше ответили на заявление Минобороны России о размещении бронетанковой бригады ВС США в стране, а Украина и Турция начали дружить против России

Страны продолжают дурачить Россию и пиариться за её счёт: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 13 октября 2017, 08:00 — REGNUM  

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