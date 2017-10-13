Создание комплексов мгновенного глобального удара начато Пентагоном

Нью-Йорк, США, , 02:50 — REGNUM Комплексы мгновенного глобального удара начали создаваться американским ВПК, «на полях» первого комитета Генеральной ассамблеи ООН сообщил журналистам Александр Емельянов, представитель Минобороны РФ.

Комментируя данные по американским разработкам, представитель российского оборонного ведомства отметил, что Вашингтон хочет, чтобы его издержки в случае применения ядерного оружия были минимальны. Для этого и ведется наращивание возможностей системы ПРО.

«Это может привести к серьезным последствиям в сфере безопасности», — предупредил он.

Емельянов отметил, что эти действия Вашингтона угрожают соблюдению договоров РСМД и СНВ III, а также безопасности деятельности в космосе.

Напомним, США являются участниками Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД, 1987 г.) и Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ III, 2010 г.).

Согласно РСДМ, Москва и Вашингтон не должны производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1 000 — 5500 км) и малой (500 — 1 000 км) дальности.

Согласно СНВ III, Россия и США в течение десяти лет должны сократить количество ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минобороны рассказали об угрозах ПРО США для глобальной безопасности