Срыв флагов РФ в США: Дипломатический бандитизм будет продолжаться?

Москва, , 02:55 — REGNUM Акты дипломатического бандитизма будут продолжаться, пока не будет внятных ответов на них. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» сделал бывший генконсул РФ в Сан-Франциско Виктор Лизун, комментируя срыв флагов РФ с дипобъектов в США.

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«Если бы наша реакция была своевременна и правильна, такого бы не произошло. Если бы буквально на следующий день объявили о том, что мы закрываем американское Генконсульство во Владивостоке, а через два дня наши спецслужбы подогнали бы грузовичок с замками, я вас уверяю, дым из трубы американского Генконсульства был бы больше, чем из нашего, — уверен Виктор Лизун. — Пока не будет внятных ответов на акты дипломатического бандитизма, всё это будет продолжаться».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября представители американских властей сорвали государственные флаги РФ со зданий российского генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном назвал срыв флагов РФ с дипобъектов в США неприемлемым.