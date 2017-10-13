Госдеп не смог подтвердить подлинность данных по «акустическим атакам» Кубы

Вашингтон, , 02:13 — REGNUM Подлинность аудиозаписи «акустических атак» Кубы на американских дипломатов не подтверждена, но расследование продолжается, сообщила журналистам официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт.

«Мы не можем никаким образом удостоверить подлинность этой пленки», — сказала она.

Комментируя разбирательство, которое инициировал Вашингтон, обвинив Гавану в намеренном причинении вреда дипломатам США в 2017 году, Науэрт заявила:

«Я хочу ясно дать понять: расследование все еще продолжается, мы не знаем, что вызывает это, и мы не знаем, кто несет за это ответственность».

Напомним, Вашингтон обвинил Гавану в том, что здоровью работавших на Кубе американских дипломатов был нанесен целенаправленный вред — с помощью «акустической атаки». Предположительно, на американцев воздействовали какими-то приборами, после чего они утратили трудоспособность.

Каких-либо доказательств Вашингтон пока не представил. Тип прибора также до сих пор назван не был.

Ранее разведка США получила некую аудиозапись, о которой и упомянула Науэрт на брифинге, сообщает Associated Press.

Отметим, что «акустическая атака» послужила поводом к обострению кубинско-американских отношений. Из США решено выслать 15 кубинских дипломатов, также Вашингтон сократил свою дипмиссию на Кубе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гавана сочла это решение Вашингтона поспешным и безответственным.

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Подчеркнем, что последствия для «провинившейся» перед США Кубы получили не только дипломатическое, но и экономическое воплощение. 8 сентября американский президент Дональд Трамп подписал указ о продлении на год действия торгово-экономического эмбарго.

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