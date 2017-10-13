Флаги сорваны: Американцы перешли разумный предел нравственности

Москва, , 02:54 — REGNUM Сорванные с дипломатических объектов в США государственные флаги РФ — провокация, которая перешла разумный предел нравственности. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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«Они унизили Россию, зная, что они заденут тысячи людей, их чувства и национальную гордость. Американцы, устроив эту провокацию, перешли разумный предел нравственности, международного права и человечности. Так в вопросах взаимоотношений делать нельзя, но я хотел бы повернуть ещё в другую сторону, потому что это агония, — отметил Франц Клинцевич. — Они не знают, что с нами делать, они пытаются нас унизить, но понимают, что ничего им с нами не сделать. Россия сегодня стала мировым лидером, мы защитим не только свою страну и свой народ, мы весь мир защитим, и поставим американцев на место».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября представители американских властей сорвали государственные флаги РФ со зданий российского генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном назвал срыв флагов РФ с дипобъектов в США неприемлемым.