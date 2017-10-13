Жертвами теракта на Синае стали шесть человек

Каир, , 02:03 — REGNUM В результате атаки террористов на египетском Синае шестеро военных погибли, четверо получили ранения, передает Associated Press.

По сообщениям военных, атака террористов произошла вечером 12 октября на окраине города Эль-Ариш. Подробности нападения не сообщаются.

Напомним, полуостров Синай в Египте является местом проведения спецоперации военных Египта против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и поддерживающих его местных радикальных группировок.

Теракты исламистов и нападения боевиков на военных Египта и гражданских лиц на Синае происходят регулярно.

Так, 11 сентября в результате атаки террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на блокпосту вблизи города Эль-Ариш погибли 18 военных, семеро солдат армии Египта были тяжело ранены.

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