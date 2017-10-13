Новым президентом Либерии станет футболист Джордж Веа

Монровия, , 01:53 — REGNUM Лидером голосования на президентских выборах в Либерии становится звезда футбола, бывший нападающий национальной сборной страны Джордж Веа, передает Associated Press.

По информации избирательной комиссии, после предварительного подсчета голосов зафиксировано лидерство Веа в 14 из 15 избиртаельных округов Либерии. Отмечается, что окончательный результат еще может измениться, однако шансы Веа на победу оцениваются как максимальные.

Джордж Веа в 90-е годы играл в клубах «Монако», «ПСЖ», «Милан», «Челси» и «Манчестер Сити», в составе которых выигрывал Кубки Франции, Италии и Англии. В 1995 году Веа был признан лучшим футболистом мира.

Пока точно неизвестно, набрал ли Веа 50%, необходимые для победы уже в первом туре, или же Либерии предстоит второй раунд президентских выборов. Окончательные результаты подсчета голосов должны быть опубликованы в течение 15 суток с момента окончания выборов.

Напомним, 10 октября в Либерии состоялись общенациональные выборы президента и членов Палаты представителей парламента. На президентское кресло претендовали 20 кандидатов от различных партий, на места в парламенте — более 1000 кандидатов.

По сообщениям иностранных наблюдателей, выборы в Либерии были прозрачными, явка была высокой, а конкуренция — честной. Тем не менее ряд политиков еще до объявления результатов выборов заявил о подтасовках и потребовал от избиркома вообще не объявлять результаты.

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