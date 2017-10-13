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Новым президентом Либерии станет футболист Джордж Веа

Политика

Окончательные результаты подсчета голосов еще не опубликованы, однако шансы Веа на победу оцениваются как максимальные

Новым президентом Либерии станет футболист Джордж Веа
Джордж Веа. 1996

Монровия, 13 октября 2017, 01:53 — REGNUM  Лидером голосования на президентских выборах в Либерии становится звезда футбола, бывший нападающий национальной сборной страны Джордж Веа, передает Associated Press.

По информации избирательной комиссии, после предварительного подсчета голосов зафиксировано лидерство Веа в 14 из 15 избиртаельных округов Либерии. Отмечается, что окончательный результат еще может измениться, однако шансы Веа на победу оцениваются как максимальные.

Джордж Веа в 90-е годы играл в клубах «Монако», «ПСЖ», «Милан», «Челси» и «Манчестер Сити», в составе которых выигрывал Кубки Франции, Италии и Англии. В 1995 году Веа был признан лучшим футболистом мира.

Пока точно неизвестно, набрал ли Веа 50%, необходимые для победы уже в первом туре, или же Либерии предстоит второй раунд президентских выборов. Окончательные результаты подсчета голосов должны быть опубликованы в течение 15 суток с момента окончания выборов.

Напомним, 10 октября в Либерии состоялись общенациональные выборы президента и членов Палаты представителей парламента. На президентское кресло претендовали 20 кандидатов от различных партий, на места в парламенте — более 1000 кандидатов.

По сообщениям иностранных наблюдателей, выборы в Либерии были прозрачными, явка была высокой, а конкуренция — честной. Тем не менее ряд политиков еще до объявления результатов выборов заявил о подтасовках и потребовал от избиркома вообще не объявлять результаты.

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