В Сирии от ИГ* очищено 92% территорий

Москва, , 01:12 — REGNUM Примерно 92% территории Сирии освобождено от террористов группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Минобороны РФ.

За неделю ВКС РФ совершили более 517 боевых вылетов, уничтожено свыше 1 260 объектов международных террористических группировок.

В Сирии российские ВКС задействовали в том числе и беспилотные летательные аппараты, совершившие за неделю 139 вылетов, причем обнаружено 129 объектов.

Отмечается, что за неделю в разведке у российских границ задействовано 17 летательных аппаратов, дежурными силами ПВО выполнено десять вылетов на перехват. Основная часть вылетов пришлась на западное направление.

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — сообщили в Минобороны.

Разведку вдоль морских границ России вели десять кораблей.

Напомним, по данным на конец сентября, в Сирии с момента начала операции ВКС РФ (с 2015 года) ликвидировано порядка 97 тысяч объектов международного терроризма: по ним нанесено 92 тысячи ударов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным от 6 октября, в течение недели пять иностранных кораблей вели разведку у российских границ. У воздушных границ РФ зафиксировано 17 летательных аппаратов.

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