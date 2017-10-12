Госдеп США назвал условия возвращения страны в ЮНЕСКО

Вашингтон, , 23:59 — REGNUM США не исключают возможности возвращения в состав ЮНЕСКО при условии реформ в организации. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт на брифинге 12 октября.

По её словам, для реформирования ЮНЕСКО необходимо чтобы организация «вернулась к отправной точке в части оказания содействия образованию и культуре».

В таком случае, как заявила Нойерт, американская сторона «может рассмотреть возможность» восстановления своего членства.

Как передавало ИА REGNUM, 12 октября США объявили о решении выйти из состава Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

В заявлении Госдепартамент было отмечено, что данное решение «отражает озабоченность США нарастающей задолженностью в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальных реформ в организации и продолжающимся антиизраильским уклоном в ЮНЕСКО».

При этом в Вашингтоне выразили готовность продолжить участие в деятельности ЮНЕСКО в качестве государства-наблюдателя.

Официально выход Соединённых Штатов из состава организации будет оформлен до 31 декабря 2018 года.

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