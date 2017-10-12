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Турция сосредотачивает военный транспорт у сирийской границы

Политика

Анкара готовит ввод турецких войск в зону деэскалации в Идлибе

Турция сосредотачивает военный транспорт у сирийской границы
Иллюстрация: U.S. Army
Турецкие солдаты

Анкара, 12 октября 2017, 23:12 — REGNUM  Турция стягивает военный автотранспорт и военно-медицинские автомобили в провинцию Хотай к границе с Сирией, сообщает 12 октября агентство Anadolu.

По информации агентства, сосредоточение военного автотранспорта различного назначения происходит в рамках подготовки ввода турецких войск в сирийскую провинцию Идлиб.

Операция будет проводиться по согласованию с Россией и в рамках соглашений, заключенных в Астане.

Турецкие войска должны быть размещены внутри зоны деэскалации в Идлибе, в то время как российские подразделения обеспечат безопасность внешнего периметра зоны деэскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября более 60 членов бандформирований сдались правительственным войскам на севере Сирии при посредничестве российских военнослужащих из Центра по примирению враждующих сторон.

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Война в Сирии