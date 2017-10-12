Регион отдан «Молодой гвардии»: эксперты о назначении Ведерникова в Псков

Санкт-Петербург, , 23:26 — REGNUM Назначение врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который так же, как и предшественник Андрей Турчак, является выходцем из «Молодой гвардии Единой России», говорит о сохранении преемственности. Таким мнением сегодня, 12 октября, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился политолог Дмитрий Солонников.

Андрей Турчак возглавлял Псковскую область 8,5 лет — с февраля 2009 года. Срок его полномочий на посту главы региона истекал в 2019 году. Досрочно оставив пост губернатора, Турчак получил назначение в руководство «Единой России»: до партийного съезда он будет исполнять обязанности секретаря генсовета партии.

Временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области назначен Михаил Ведерников, который с февраля 2017 года занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Как напомнил Дмитрий Солонников, место главы Псковской области должно было освободиться довольно давно: изначально назначение Турчака выглядело временным, но в итоге вышло иначе.

«Он не для того шел в регион, чтобы всю жизнь оставаться губернатором Псковской области. Все понимали, что амбиции и стремления у него не в этой части нашего государства. Он хотел перехода на федеральный уровень, готовился к этому. Это была отсроченная на несколько лет заготовка. Решение должно было состояться намного раньше», — отметил политолог.

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По словам Дмитрия Солонникова, одиннадцатая осенняя отставка губернатора состоялась по той же логике, что и предыдущие десять: Андрея Турчака не «убирают» из региона, недовольных его работой нет.

«Назначение Ведерникова показывает, что будет сохраняться преемственность. Он, как выходец из молодежной организации «Единой России», в этом отношении продолжатель направления Турчака в администрации Псковской области. Регион отдан «Молодой гвардии» «Единой России»: молодогвардеец ушел и молодогвардеец был назначен. Наверное, во многом это сделано для того, чтобы сохранить команду, связи. Ведерников не антагонист Турчаку», — добавил Солонников.

Он также отметил любопытный факт, что Михаил Ведерников является «стопроцентным выходцем из политической жизни Ленинградской области и третьим представителем Северо-Западного полпредства, назначенным исполняющим обязанности губернатора». «Полпредство Северо-Запада становится федеральной кузницей кадров», — усмехнулся Солонников.

Как отметил, в свою очередь, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, Михаил Ведерников является очень сильным специалистом по регионам.

«Координировал деятельность глав субъектов Российской Федерации. Это очень неблагодарная работа. Там одна из самых сильных ротаций в своё время была. Среди всех назначенных исполняющими обязанности он очень сильный специалист по внутренней политике», — сказал политолог корреспонденту ИА REGNUM.

Регион Ведерникову достался, по словам Абзалова, не самый проблемный, но и не самый простой. В частности, напомнил аналитик, Псковская область является очень сложным субъектом с точки зрения экономических интересов, новоиспеченному губернатору придется предпринять шаги по стабилизации ситуации в этой области.

«Основная сложность связана с экономикой, плюс серьезные политические корреляции были с региональными представителями. Псков находится очень близко к зоне интересов, связанной с питерским направлением. Плюс ко всему там последнее время был ряд очень серьезных скандалов, в том числе реконструкция Псковского кремля. Основная задача у Ведерникова — консолидировать региональные элиты», — пояснил эксперт.

Также одной из основных задач нового назначенца на ближайшее время станет активная публичная политика, поскольку именно она работает на обеспечение результата на президентских и губернаторских выборах.

«В следующем году будет много сложных выборов. Ближайшая главная задача — президентские выборы. Явка очень важна, и он это прекрасно понимает. У него есть опыт публичной избирательной деятельности, поэтому у него не будет проблемы с губернаторскими выборами. Но он в последнее время от публичности немного отошел. Первая задача для людей с серьезным московским бэкграундом — собрать свою команду. Многое будет зависеть от взаимодействия с псковской составляющей», — добавил Дмитрий Абзалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Турчак сегодня, 12 октября, по собственному желанию был уволен с должности губернатора Псковской области, за два года до истечения срока своих полномочий. Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Турчака исполняющим обязанности секретаря генсовета партии, отметив, что впоследствии его кандидатуру рассмотрит партийный съезд.

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Временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области назначен заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.

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Ранее в пресс-службе администрации Псковской области подчеркнули, что Михаил Ведерников лично знаком с Андреем Турчаком, с которым они вместе работали во всероссийской общественно-политической молодёжной организации «Молодая гвардия Единой России».

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Михаил Ведерников родился в 1975 году в городе Выборг Ленинградской области. В 2000 году стал первым заампреда регионального отделения «Молодежное Единство» (ныне «Молодая гвардия»). С 2001 по 2009 год был депутатом сначала в Выборгском районе, а затем и в администрации райцентра. В 2006—2010 годах — председатель Общественной молодежной палаты при Заксобрании Ленобласти.

В 2007—2010 годах — замглавы регионального исполкома Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия». С марта 2010 года — советник департамента региональной политики Управления президента РФ по внутренней политике.

С февраля 2012 года — начальник департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управления президента России по внутренней политике. 27 декабря 2012 года был назначен заместителем полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. С февраля по октябрь 2017 года — заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

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