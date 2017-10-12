Атамбаев просит ЦИК не снимать никого из кандидатов с президентской гонки

Бишкек, , 23:07 — REGNUM Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев поручил своей администрации побеседовать с представителями центризбиркома о предвыборной гонке и о претендентах на высшую государственную должность. Об этом киргизстанский лидер заявил сегодня, 12 октября, выступая на церемонии открытия академии футбола в городе Ош.

По словам главы государства, президентские выборы должны состояться в любом случае.

«Я еще 10 дней назад поручил своей администрации, чтобы побеседовали с каждым членом ЦИК, чтобы никого не снимали с дистанции. Народ выберет достойного президента. Уверен, люди сами быстро разберутся, что к чему», — подытожил Атамбаев.

ИА REGNUM напоминает, что выборы президента Киргизии запланированы на 15 октября 2017 года. На кресло главы государства изначально претендовали 59 кандидатов, сейчас их насчитывается лишь 11 человек.

Кандидатами-фаворитами являются два бывших премьер-министра: Сооронбай Жээнбеков — представитель «Социал-демократической партии Кыргызстана» (партия власти) и Омурбек Бабанов — лидер партии «Республика».

Отметим, что в последнее время избирательные штабы Жээнбекова и Бабанова активно ведут «войну компроматов» — в СМИ регулярно появляются скандальные заявления, уличающие оппонентов в использовании административного ресурса, в подкупе избирателей и даже в возможной подготовке к госпереворотуЧитайте также: Готовил переворот? В Киргизии арестован соратник кандидата в президенты

Центризбирком Киргизии также с завидной периодичностью выносит предупреждения кандидатам за неправомерные действия представляющих их интересы агитаторов.