США не дали визы делегации Генштаба РФ для участия в конференции в ООН

Нью-Йорк, США, , 22:52 — REGNUM Власти США отказали в выдаче виз членам делегации Минобороны России, сорвав тем самым их участие в совместной российско-китайской конференции военных в штаб-квартире ООН. Об этом 12 октября сообщил журналистам в Нью-Йорке начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Александр Емельянов.

По его словам, в конференции, посвящённой проблеме развёртывания глобальной системы противоракетной обороны США, должна была принять участие делегация Генерального штаба Вооружённых сил во главе с первым заместителем министра обороны России Андреем Третьяком.

Однако, по его словам, российской стороне делегации въездную визу в США оформить не удалось. Сам Александр Емельянов в конференции участвовал.

Напомним, сегодня также стало известно, что Совет Госдумы принял решение отложить поездку в США делегации депутатов от разных фракций в связи со срывом государственных флагов РФ с ранее захваченных российских консульских зданий в Сан-Франциско и Вашингтоне.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном 12 октября заявил, что «продолжаемый американскими чиновниками произвол прямо противоречит звучащим на высшем уровне декларациям Вашингтона о намерении нормализовать двусторонние отношения, опустившиеся на беспрецедентно низкий уровень».

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