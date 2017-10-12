Республика Чад вывела сотни солдат с территории Нигера

Нджамена, , 23:34 — REGNUM Чад вывел из Нигера несколько сотен своих солдат, которые принимали участие в борьбе против боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 12 октября сообщает Reuters.

Читайте также: Десятки боевиков совершили нападение на полицейских в Мозамбике

В министерстве обороны Республики Чад пока не прокомментировали сообщения о выводе войск с территории Нигера.

Напомним, в сентябре 2017 года США включили Чад в список стран, гражданам которых запрещён въезд на территорию Соединённых Штатов.

Власти Республики Чад заявили, что подобный шаг Вашингтона может повлиять на участие страны в поддерживаемой США борьбе против террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: В Конго убиты двое миротворцев ООН

В 2016 году после нападения террористов на пограничную деревню Боссо в Нигере было размещено около 2 тыс. военнослужащих Чада, хотя впоследствии число солдат сократилось.