МИД ФРГ: ЕС может объединиться с КНР и Россией против США

Берлин, , 23:34 — REGNUM Стремление президента США Дональда Трампа расторгнуть ядерное соглашение с Ираном может привести к сближению ЕС с Китаем и Россией, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, 12 октября сообщает Reuters.

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«Мы должны сказать американцам, что их поведение в отношении Ирана может привести к тому, что ЕС, Китай и Россия могут занять общую позицию против США», — заявил Габриэль.

Напомним, ранее в МИД ФРГ призвали Белый дом не расторгать ядерное соглашение с Ираном, заявив, что такой шаг может усугубить нестабильность на Ближнем Востоке.

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Трамп заявил, что на текущей неделе он намерен аннулировать ядерную сделку с Тегераном, которая требует продления каждые 90 дней.

15 октября настанет срок, когда Трамп в очередной раз должен будет подтвердить, что Иран выполняет условия подписанного соглашения.