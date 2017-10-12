Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону иранский ядерный вопрос

Москва, , 21:29 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонные переговоры по вопросам, касающихся иранской ядерной программы, сообщает 12 октября пресс-служба МИД РФ.

Руководители внешнеполитических ведомств России и США обсудили ситуацию с выполнением Тегераном требований Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который в 2015 году был одобрен Советом Безопасности ООН.

Пресс-служба МИД России уточняет, что Сергей Лавров еще раз напомнил Рексу Тиллерсону, что Иран строго выполняет все свои обязательства по СВПД, а также подчеркнул, что этот документ должен испоняться и прочими его соавторами, в число которых входит и Вашингтон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России сделал заявление о том, что США не выполняют своих обязательств по СВПД и фактически добиваются уничтожения ранее достигнутых договорённостей по иранской ядерной программе.

Напомним, 11 октября глава МИД Исламской республики Иран Джавад Зариф заявил, что Тегеран решительным образом ответит на любые шаги США против Совместного всестороннего плана действий.

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