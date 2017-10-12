Трудный день Марины Ковтун: полпред проверил состояние медицины в Заполярье

Мурманск, , 21:28 — REGNUM Мурманскую область 12 октября посетил полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. Визит полпреда был посвящен в том числе состоянию здравоохранения в регионе, о котором, после июньской прямой линии с президентом, узнала вся страна. Цуканов посетил отделение областной клинической больницы имени П. А. Баяндина и областной онкологический диспансер.

«Наиболее актуальный вопрос для региона — онкология. За последние пять лет смертность от новообразований в Мурманской области выросла на 18,5%. Хотя по выявляемости, прежде всего первой и второй стадии, Мурманская область — в лидерах. Принцип налажен, осталось дело за малым: прежде всего отремонтировать онкодиспансер, набрать специалистов и оказывать своевременную, качественную помощь. Там, где нет возможностей, — незамедлительно направлять людей в Санкт-Петербург, Москву. В те центры, которые могут оказывать такую помощь», — заявил Николай Цуканов.

Во время визита в диспансер Николай Цуканов пообщался с пациентами и был крайне удивлён тем, что после известного случая с Дарьей Стариковой, о котором рассказывало ИА REGNUM, выводов в Мурманской области так и не сделали. Валентина Волкова, пациентка, с которой поговорил полпред, полтора месяца ждала очереди на обследование. За это время небольшая опухоль дала метастазы в лёгкие.

«В августе сделала рентген. Обнаружили пятнышко — 9 миллиметров. Тень какая-то. Я побежала к онкологу, просить направление на КТ. Они сказали, что могут записать меня в очередь. Очередь — полтора месяца. 26 сентября я сюда попала, и доктор сказала, что, если бы раньше — мне могли бы сделать операцию и удалить эту частичку. А теперь пошли метастазы по лёгким», — рассказала Валентина Волкова.

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После поездки по медучреждениям полпред провёл совещание по вопросам социально-экономической ситуации в регионе. Оно, как и можно было ожидать, выдалось напряженным для губернатора Мурманской области Марины Ковтун.

Николай Цуканов отметил, что в регионе много проблем, которые не позволяют населению жить комфортно. Помимо огромных очередей в онкологию, к ним относится задолженность по заработной плате. Она на сегодняшний день составляет около 300 миллионов рублей. Также полпред президента сообщил, что правительство Мурманской области не слишком активно выполняет майские указы президента.

«Прежде всего хочу обратить внимание на усиление работы по выполнению майских указов главы государства. К сожалению, Марина Васильевна, за 2016 год из 40 показателей достигнуты только 26. Прошу на это обратить пристальное внимание. За каждым указом стоят десятки тысяч людей, которые ждут изменения в качестве жизни», — обратился к губернатору и правительству Мурманской области Николай Цуканов.

Основная часть совещания прошла за закрытыми дверями, однако уже после него, во время подхода к прессе, Николай Цуканов резко поменял риторику.

«Коллеги, есть, конечно, вопросы, которые не решаются за один год. Самое главное, мы видим, что правительство разработало чёткую программу по решению этих проблем. Конечно, система здравоохранения требует серьёзных вложений, и на приобретение оборудования, и на проведение ремонта зданий и учреждений. Но сделано очень много. Я эти изменения вижу. Хотя жители всей Мурманской области, да, собственно говоря, как и всего Северо-Запада и многих регионов Российской Федерации, пока критично оценивают в целом систему здравоохранения, но сделано в целом многое. Мы видим это по уровню продолжительности жизни, по рождаемости, по смертности. Есть чёткое понимание того, что нужно делать. Главное — установить чёткие сроки. Мы рассчитываем поддержать регион и просить правительство Российской Федерации выделить деньги на софинансирование, прежде всего, строительства онкологического центра», — заявил Николай Цуканов.

Особенно отметил полномочный представитель президента РФ в СЗФО предложение Мурманской области о разработке программы «Арктический доктор». В её рамках планируется оказывать помощь медработникам, приезжающим работать на Север, а также заключать контракт с выпускниками медицинских вузов сроком на пять лет. Финансировать программу, по замыслу правительства Мурманской области, будет федеральный бюджет.

«Первая выплата должна быть осуществлена в первый год. Условно — 500 тысяч по прибытии, 500 тысяч по истечении первого года. И второй миллион по истечении срока пребывания. За это время человек адаптируется, заведёт семью, привыкнет к окружающей среде. И, тем самым, и мы решим проблему с дефицитом кадров, и человек вольётся в нашу северную семью. Безусловно, одному региону такую программу не потянуть. Деньги в масштабах федерации нужны не очень большие. Министерство здравоохранения, конечно, предлагает нам выполнить её за собственный счёт, но мы считаем, что если речь идёт о поддержке Арктических субъектов, то федерация в этой части могла бы сделать то немногое, что сегодня должна сделать для Арктических регионов», — сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Николай Цуканов отметил, что президент РФ о проблемах медицины в Мурманской области знает и уже выделил деньги из Резервного фонда страны на покупку современного ангиографа и 13 дыхательных аппаратов для областной клинической больницы.

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Состояние здравоохранения в регионе вот уже несколько лет вызывает недовольство как жителей региона, так и самих работников медучреждений. Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года в Мурманской области состоялся митинг врачей Мурманского областного консультативно-диагностического центра. Медработники выступили против присоединения учреждения к Мурманской областной клинической больнице.

Также неоднократно жаловались жители области на плачевное состояние Мурманского областного онкологического диспансера. Чаще всего пациенты и посетители медучреждения говорят об аварийном состоянии помещений и периодических проблемах с поставками лекарств. Сейчас в радиологическом отделении диспансера идёт ремонт, который должен завершиться в ноябре 2017 года.

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