Ереван назвал первоочередную цель в переговорах по Карабаху

Ереван, , 20:47 — REGNUM Для прогресса в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта сегодня нет каких-либо оснований, заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. По его словам, Армения будет вести переговоры с целью формирования атмосферы доверия.

На вопрос о том, получила ли армянская сторона гарантии, которые упоминал президент Серж Саргсян (речь о внедрении механизмов доверия, адресных заявлениях и гарантиях невозобновления столкновений), Шаварш Кочарян отметил: «Нельзя увязывать встречу и гарантии, но в целом, конечно, процесс связан с гарантиями».

Касаясь выполнения достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей, замминистра напомнил о существовании двух трехсторонних соглашений о прекращении огня и укреплении режима прекращения огня.

«Соглашение между Арцахом, Арменией и Азербайджаном 1994 г., которое, по сути, является международным обязательством Азербайджана. Еще в то время Азербайджан обязался внедрить такие механизмы», — отметил Кочарян (цитата по news. am).

По его словам, соглашения были подписаны, имея дальнейшей целью достижение всеобъемлющего урегулирования. «Для этого необходимо доверие, то есть, чтобы не стреляли. То обстоятельство, что по прошествии 20 лет нет прогресса в переговорном процессе, обусловлено этим. Очевидцами того же мы стали в апреле прошлого года, когда Азербайджан попытался начать военные действия. Это не условие армянской стороны. Это международные обязательства Азербайджана с, одной стороны, и очень логичный подход сопредседателей, с другой. Как можно говорить о прогрессе, когда между сторонами нет доверия?» — отметил Кочарян.

Кочарян подчеркнул, что отказ Азербайджана выполнять международные обязательства ставит под сомнение выполнение любого возможного соглашения в будущем. «Они могут поставить подпись и не выполнить», — заметил Кочарян.

При этом он добавил, что нет каких-либо гарантий того, что Азербайджан не намерен параллельно переговорам начать военные действия. На вопрос, а зачем тогда продолжать переговоры, замминистра отметил, что всегда надо помнить — когда речь о переговорном процессе, есть две плоскости.

«Одна касается того, чтобы не начались военные действия, а вторая касается обеспечения прогресса в переговорах. Эти две плоскости тесно связаны. Учитывая также апрельскую войну, очевидно, что сопредседатели акцент в первую очередь ставят на создании атмосферы доверия», — отметил замминистра, с сожалением констатировав, что ныне переговоры не идут путем прогресса в урегулировании. «Сегодня на первом месте вопрос восстановления доверия. Либо Азербайджан должен выйти на конструктивное поле, должны быть гарантии, исключающие ситуацию, при которой Азербайджан откажется от выполнения своих международных обязательств, после чего будет возможно говорить о прогрессе в вопросе урегулирования. Это логичный подход сопредседателей, покуда нет доверия между сторонами, прогресс в вопросе урегулирования невозможен. Если стреляют, провоцируют, как может быть прогресс? Очевидно, что сегодня нет оснований, положительных тенденций, позволяющих говорить о прогрессе в переговорном процессе», — резюмировал замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании правительства страны 9 октября заявил, что переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта возобновляется без каких-либо предусловий. Он также обвинил Армению в желании сорвать переговоры, и, чтобы добиться этого, по словам Алиева, Ереван поставил несколько условий.

25 апреля 2016 г. в интервью агентству «Блумберг» президент Армении Серж Саргсян заявил: «Министру иностранных дел России Сергею Лаврову и сопредседателям Минской группы ОБСЕ в ходе их последнего визита в Армению я говорил о том, что, безусловно, карабахский конфликт должен быть решен путем переговоров. Однако для того, чтобы начать данные переговоры, необходимо, чтобы в первую очередь посредники внедрили определенные меры доверия».

Он также отметил, что необходимо, чтобы сопредседатели Минской группы взяли на себя обязательство в том, что если они увидят нарушения после внедрения мер доверия, механизмов расследования инцидентов, то выступят с адресными заявлениями о том, кто нарушил соглашение о режиме прекращения огня.

«И, в-третьих, мы должны иметь гарантии того, что подобные нарушения больше не повторятся. В противном случае переговоры не имеют смысла: мы здесь начнем переговоры, а военнослужащие там — войну? Где вы такое видели?» — сказал президент Армении.

После интервью Саргсяна посредникам удалось организовать две встречи президентов Армении и Азербайджана: в мае и июне 2016 года в Вене и Санкт-Петербурге.

Полтора года спустя сопредседателям Минской группы ОБСЕ из России, США и Франции удалось договориться о новой встрече на высшем уровне. Когда и где пройдёт очередная встреча президентов Саргсяна и Алиева, пока неизвестно, но, судя по высказываниям пресс-секретаря президента Армении Владимира Акопяна, встреча должна состоятся в ближайшие дни.

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