Натаньяху велел израильскому МИД подготовить выход страны из ЮНЕСКО

Тель-Авив, , 20:29 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил министерству иностранных дел своей страны подготовить выход Израиля из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сегодня, 12 октября, сообщает канцелярия израильского премьер-министра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня власти США заявили, что их страна выходит из ЮНЕСКО. Свое решение Вашингтон объяснил «антиизраильской политикой» ЮНЕСКО и некими раздорами в организации.

Напомним, США и Израиль не имею права голоса в ЮНЕСКО ещё с 2013 года. Дело в том, что в 2011 году США и Израиль отказались платить членские взносы в ЮНЕСКО, когда в состав этой организации была принята Палестина.

При этом взносы США обеспечивали пятую часть бюджета ЮНЕСКО. Из-за отказа платить взносы, США и Израиль были лишены права голоса.

Масло в огонь подлил тот факт, что в июле 2017 года ЮНЕСКО объявила о включении старого города Хеврона (на Западном берегу Иордана) в список всемирного наследия как принадлежащего Палестине. Известно, что в Хевроне находится одна из главных иудейских святынь — Пещера патриархов.