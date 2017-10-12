Трамп подписал указ об отмене ряда положений Obamacare

Вашингтон, , 20:17 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 12 октября подписал указ, который должен положить начало сворачиванию реформы здравоохранения Obamacare, которая была начата его предшественником Бараком Обамой, передаёт телеканал CNN.

Как сообщил глава Белого дома в ходе выступления в Вашингтоне, подписанный им документ «определяет первые шаги по предоставлению миллионам американцев облегчения от бремени Obamacare».

Указ Дональда Трампа не отменяется самого закона о медицинском страховании, однако предоставляет учреждениям право приобретать страховки вне государственной системы. Предприятия малого бизнеса и отдельные лица теперь также смогут объединяться в группы, чтобы приобрести коллективные страховки по более доступным ценам.

Кроме этого, американские страховые компании смогут предоставлять своим клиентам краткосрочные медицинские страховки, которые покрывают меньший набор медицинских услуг, но обходятся дешевле.

Напомним, отмена системы медицинского страхования, введённой Бараком Обамой, была одним из пунктов предвыборной кампании Дональда Трампа. По инициативе нового главы Белого дома была разработана специальная программа по отмене этой системы, однако Конгресс США так и не принял соответствующий законопроект.

Несмотря на то, что против Obamacare выступала и Республиканская партия, имеющая большинство в обеих палатах, предложенные Дональдом Трампом поправки в Сенате наряду с демократами отказались поддержать девять республиканцев.