«Всё покажем, со всеми познакомим»: Псков в ожидании «варяга»-технократа

Псков, , 19:56 — REGNUM Досрочную отставку с поста губернатора Псковской области Андрея Турчака в Пскове восприняли неоднозначно. Соратники по партии, чиновники и депутаты сожалеют о его уходе, оппозиция ликует.

Так, лидер псковского отделения «Справедливой России», депутат Псковской городской думы Олег Брячак убеждён, что внёс личный вклад в отставку губернатора.

«Я неоднократно говорил, что либо Турчак нейтрализует меня, либо я сделаю всё, чтобы сняли Турчака. И поверьте, одна из причин, по которой он ушёл в отставку — это конфликт с оппозиционными партиями», — заявил Олег Брячак «Псковскому агентству информации».

Оппозиционный политик заявил о «сотнях пикетов и килограммах писем» по поводу деятельности на посту губернатора Андрея Турчака, которые справедливороссы написали в различные ведомства. Брячак считает, что причиной отставки Турчака также стала закредитованность области. Он выразил надежду, что Михаил Ведерников будет «более эффективным менеджером», при этом признался в том, что Ведерникова не знает: «Думал, будет другая фамилия».

Руководитель Псковского отделения КПРФ, депутат Псковского областного собрания Пётр Алексеенко не ждёт от смены главы региона перемен.

«Как был у нас ставленник из Питера, так и останется. Думал, будет свежая кровь, но…» — заявил Алексеенко «Псковской ленте новостей».

Он обратил внимание на то, что у Михаила Ведерникова «нет никакого опыта работы на земле», и он «не занимал нормальных руководящих должностей».

«Такое ощущение, что у нас тут экспериментальная площадка. Новые руководители появляются, как из инкубатора», — заявил коммунист.

Глава псковского регионального отделения «Яблока», депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг в интервью «Псковской губернии» заявил, что Андрей Турчак «с самого начала видел в Псковской области только трамплин для карьеры» и «все эти годы жил на чемоданах в ожидании новой ступеньки в чиновничьей лестнице».

«Своё будущее он никак не связывал с Псковской областью и не скрывал этого. Он был и остался чужим человеком для области, временщиком», — заявил Шлосберг.

При этом политик отметил, что «очередной губернатор-«варяг» — не выход из положения».

«Я не верю в губернаторов-«варягов», это бессмысленно для области. Чужие люди чужой дом не восстановят», — заявил лидер псковского «Яблока».

Лев Шлосберг также заявил, что намерен в 2018 году участвовать в выборах на пост губернатора Псковской области.

Псковский лидер ЛДПР, депутат областного собрания Антон Минаков не стал скрывать, что кандидатура Ведерникова «стала сюрпризом».

«Не знаем, что изменится. Поживем — увидим. Мы надеемся на конструктивный разговор, деловые контакты с новым губернатором, на совместную работу. Будем делать выводы, проработав какое-то время», — отметил Минаков.

Председатель Псковского областного собрания депутатов, лидер псковского отделения «Единой России» Александр Котов воспринял новость о переходе Андрея Турчака на другую работу «с сожалением».

«За время своей работы Андрей Анатольевич оставил заметный и положительный след в нашем регионе. Многое было сделано, область участвовала во всех государственных программах на условиях софинансирования. В результате нам удалось изменить ситуацию в учреждениях бюджетной сферы», — отметил Котов.

Михаилу Ведерникову при этом он пожелал успешных шагов «по дальнейшему развитию региона, укреплению материально-технической базы соцучреждений и увеличению доходов жителей Псковской области», признав, что в этой сфере в регионе ситуация не является благополучной.

Для депутата Госдумы РФ от Псковской области Александра Васильева («Единая Россия») отставка Андрея Турчака стала «печальной и неожиданной». По его мнению, на посту губернатора Турчаку «многое ещё надо было доделать», в том числе построить Северный обход вокруг Пскова, школу в Великих Луках. При этом Васильев заявил, что будет ждать встречи с врио губернатора Михаилом Ведерниковым. «Ждём знакомства и указаний», — заявил депутат, отметив, что Ведерникову знакома Псковская область.

«В полпредстве президента по СЗФО он работал в том числе по нашему региону. Думаю, особых проблем с адаптацией в наших краях не будет. Всё покажем, со всеми познакомим», — заявил Васильев «Псковскому агентству информации».

Первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Артем Кирьянов отметил, что приход в Псковскую область «технократа с базой контактов на федеральном уровне — шанс для региона».

«Школа «Молодёжного Единства» — это своеобразный знак качества политика, проверенный уже годами. Лидерские качества Михаила Ведерникова закрепились в дальнейшем в сложных ситуациях, и сегодня у Пскова появился серьёзный руководитель с большим опытом и публичной, и административной работы. Немаловажно, что Михаил — представитель Северо-Запада, а наш макрорегион, конечно, имеет свою специфику — и экономическую, и историческую, и в плане человеческого капитала. Желаю прорывных достижений региону и «лёгкого» старта врио губернатора», — прокомментировал Кирьянов назначение Ведерникова корреспонденту ИА REGNUM .

Отметим, что в пресс-службе администрации Псковской области подчеркнули, что Михаил Ведерников лично знаком с Андреем Турчаком, с которым они вместе работали во всероссийской общественно-политической молодёжной организации «Молодая гвардия Единой России».

Напомним, президент России Владимир Путин сегодня, 12 октября, принял отставку Андрея Турчака с поста губернатора Псковской области, которую Турчак возглавлял 8,5 лет — с февраля 2009 года. Срок полномочий Турчака на посту главы региона истекал в 2019 году. Досрочно оставив пост губернатора, он получил назначение в руководстве «Единой России»: до партийного съезда он будет исполнять обязанности секретаря генсовета партии. Этот пост освободил Сергей Неверов, возглавивший фракцию «Единой России» в Госдуме.

Временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области назначен Михаил Ведерников — с февраля 2017 года он занимал должность заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

Читайте ранее в этом сюжете: Михаил Ведерников начнёт работу в Пскове с совещания