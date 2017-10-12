Минобороны Польши не разглядело бронетанковую бригаду США у себя в стране

Лондон, , 19:49 — REGNUM Мнение о том, что 2-я бронетанковая бригада не размещена в Польше, высказал министр обороны этой страны Антоний Мацеревич 12 октября, пишет газета Rzeczpospolita.

«Я должен сказать, что это заявление очень несерьезно и вводит в заблуждение общественность», — сказал польский министр.

Так Мацеревич ответил на заявление Минобороны России о размещении бронетанковой бригады ВС США в Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября 2017 года официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что на фоне истерии о «русской угрозе» и «вторжении», которое якобы должно было начаться во время учений «Запад-2017», в Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада США. Ранее в Польше и Прибалтике была уже размещена 3-я бригада. Таким образом, вблизи границ России оказались полноценная механизированная дивизии США.

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Глава комитета по международным делам в Совете Федерации Константин Косачёв сказал, что ситуация требует объяснения, так как нарушены существующие договоренности НАТО и России о неразмещении значительных войск у границ.

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