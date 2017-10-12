В Крыму обсуждают базовый закон о государственных языках

Симферополь, , 19:36 — REGNUM Общественная палата Крыма приняла ряд рекомендаций к проекту закона о государственных и иных языках в республике, дабы защитить документ от излишних и преждевременных спекуляций — граждане имеют права, но не обязаны владеть всеми государственными языками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Большая ошибка делать вывод о том, что государственные языки — это языки, которыми обязано владеть всё население. В мире есть страны, в которых действуют до десятка и больше госязыков, но это не значит, что все граждане должны ими владеть. Кроме этого, нельзя забывать о добровольности изучения любых языков, кроме русского, который в нашей стране имеет особый статус на уровне федерального законодательства, поэтому его в обязательном порядке изучают все. Остальные языки могут изучаться только добровольно», — прокомментировал вопрос председатель ОП Крыма Григорий Иоффе, имея в виду будущее крымско-татарского языка на полуострове, поскольку некоторые организации предлагают сделать изучение этого языка обязательным.

Поэтому коррективы ОП касались в основном вопросов изучения госязыков и языков национальных меньшинств в школах. В частности, ОП Крыма рекомендовала местному правительству создать все необходимые условия для изучения языков, а также устранить проблему неграмотного расписания занятий в учебных заведениях, когда, например, урок крымско-татарского либо украинского языков переставлен в конец дня занятий, и школьники уже не могут адекватно воспринимать новую информацию.

«Рассмотрев проект закона, Общественная палата считает необходимым в рамках действующего законодательства создать все необходимые условия для желающих изучать государственные языки республики в пределах возможностей предоставляемой системой образования. При этом преподавание языков не должно осуществляться в ущерб изучения государственного языка Российской Федерации. Также стоит разработать «дорожную карту» по вопросам преподавания и изучения государственных языков Крыма — украинского и крымско-татарского», — озвучил позицию ОП Григорий Иоффе.

Он также подчеркнул, что «дорожная карта» крымских общественников предполагает, что преподавание языков не будет нарушать единые дидактические правила.

В целом, по мнению большинства специалистов, крымский закон о языках должен отрегулировать положения как федерального, так и республиканского законодательства, позволив чётко определить все сферы применения госязыков. В частности, он устанавливает общие правила поведения во всех сферах деятельности, которые касаются этого вопроса — возможности заполнения документов, которые выдаются в органах власти республики, топонимики, работы закона «Об образовании» и т.д.

Напомним, по данным последней переписи населения, которая проходила в 2015 году, на полуострове проживают представители 175 национальностей. В частности, самая многочисленная национальная группа — русские — 1,19 млн человек или 65%. На втором месте в национальном составе — украинцы — 291,6 тысячи или 16%. Третья по численности группа — крымские татары — более 230 тысяч человек (10,6% населения). Другие национальности в Крыму составляют до 4% населения. Из них самые многочисленные — белорусы и армяне, азербайджанцы, узбеки, молдаване, евреи, корейцы, греки, поляки, цыгане, чуваши, болгары, немцы, мордвы, грузины и турки. К 29 национальностям относятся 99% жителей Крыма. С 2014 года статус государственных языков на полуострове имеют три языка: русский, украинский и крымско-татарский.

Помимо этого, на данный момент в Конституции Республики Крым есть норма, в которой говорится, что на территории республики действует три государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский, однако отсутствует базовый закон о языках. В мае 2017 года крымский парламент принял этот законопроект в первом чтении.