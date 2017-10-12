Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Катара

Москва, , 19:23 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обсудили отношения двух государств, сообщает официальный сайт МИД РФ.

По информации портала, беседа была инициирована катарской стороной.

Уточняется, что Сергей Лавров и Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани подробно обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной обстановки, а также предметно рассмотрели взаимодействие России и Катара на международных площадках.

«Главы внешнеполитических ведомств России и Катара предметно обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, включая взаимодействие на площадках международных организаций», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября 2017 года состоялся первый визит короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда в Москву, где он был принят президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, в результате дипломатического кризиса в начале июня 2017 года ряд стран, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн, Египет и других, разорвали с Катаром дипломатические отношения, призывая Доху прекратить поддержку терроризма и экстремизма, в том числе закрыть телеканал «Аль-Джазира».

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