Премьер-министр Ирака: Багдад не станет направлять армию в Курдистан

Багдад, , 19:45 — REGNUM Багдад не будет использовать армию против Иракского Курдистан, заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, 12 октября сообщает Anadolu.

«Мы не собираемся использовать армию против нашего народа, мы не будем развязывать войну против народа Иракского Курдистана», — заявил аль-Абади.

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Премьер-министр Ирака отметил, что вооружённые силы страны будут использованы исключительно для обеспечения общественной безопасности внутри Ирака и защиты страны от внешних угроз.

«Мы несём ответственность за сохранение единства Ирака», — добавил аль-Абади.

Напомним, центральное правительство Ирака ввело ряд санкций против Иракского Курдистана после 25 сентября, когда на подконтрольной курдам территории прошёл референдум о независимости Эрбиля от Багдада.

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Ранее в региональном правительстве Курдистана заявили, что правительственные силы готовятся начать крупное наступление в районе Киркука и северного города Мосул.