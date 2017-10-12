Назарбаев не раскрыл журналистам, что он подарил Путину на 65-летие

Сочи, Краснодарский край, , 19:03 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не стал рассказывать журналистам, какой подарок он подготовил для президента России Владимира Путина на день его рождения. Мизансцена имела место сегодня, 12 октября, в Сочи, где проходит саммит глав государств СНГ.

Назарбаев принял участие во встрече Путина с представителями германского бизнеса. На эти переговоры казахстанского президента пригласил российский лидер.

После встречи, журналисты спросили Назарбаева, что он подарил Путину на день рождения?.

«Мы как раз сейчас пообщаемся на эту тему», — ответил Назарбаев.

Напомним, Владимиру Путину 7 октября исполнилось 65 лет.

В рамках саммита глав государств СНГ, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил президенту России на его день рождения щенка породы туркменский алабай по кличке «Верный».