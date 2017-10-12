Возрастной конгресс США: многие его члены страдают от болезни Альцгеймера

Вашингтон, , 18:53 — REGNUM Журналистка Эрин Мершон из STAT News недавно опубликовала свой разговор с фармацевтом, который выдает отпускаемые по рецепту лекарства многим членам Конгресса США.

В разговоре фармацевт случайно упоминает, что некоторые члены Конгресса, по-видимому, страдают от болезни Альцгеймера. Майк Ким (собственник аптеки) говорит в интервью, что привык узнавать сокровенные сведения о некоторых из самых известных личностях в Вашингтоне.

«Сначала это здорово, но затем вы понимаете, что выдаете некоторые лекарства, которые связаны с довольно серьезными проблемами со здоровьем. И это люди, которые управляют страной», — говорит Ким, перечисляя лечение таких болезней, как диабет и болезнь Альцгеймера.

«Т.е. они создают самые высокие законы, и они могут даже не помнить, что произошло вчера».

Напомним, что текущий Конгресс США является одним из старейших в истории, и больше, чем половине сенаторов, которые собираются переизбираться в 2018 году, перевалило за 65. Средний возраст в Палате представителей составляет 57 лет, а средний возраст в Сенате — 61 год.

Фармацевт, похоже, не нарушил законы о конфиденциальности пациентов, ограничивающие предоставление медицинской информации, которая могла бы идентифицировать конкретного пациента. Тем не менее, он делится удивительно откровенным и тревожным пониманием условий, которые могут повлиять на суждения, память и принятие решений членов Конгресса.

Напомним, что самому президенту США Дональду Трампу 71 год, а одному из самых ярких политиков и наиболее пламенному критику действующего президента, социалисту Берни Сандерсу 76. Недавно президент приглашал одиозного бывшего госсекретаря США времен Никсона Генри Киссинджера в Белый дом для совета по поводу напряженности в отношениях с Северной Кореей и Китаем.

«Генри… Я унаследовал беспорядок, но я его исправляю», — сказал на встрече Трамп.

«Для меня всегда большая честь находиться в этом офисе», — ответил бывший госсекретарь. В данный момент «возможность построить конструктивный и мирный порядок очень велика». Киссинджеру в мае этого года исполнилось 94 года.

Геронтократия — довольно распространенная проблема даже в демократиях. Но, если бросить взгляд на молодое поколение американских политиков, взгляду буквально не на ком остановиться. Разве что некоторые либеральные СМИ США стали приписывать Марку Цукербергу несуществующие, или, во всяком случае, не вполне внутренне осмысленные и оформленные политические амбиции. Связано это с тем, что Марк в последнее время много выступает на людях и говорит о социальных проблемах страны.

«Нам нужен доступный уход за детьми», — говорил Цукерберг перед аудиторией, отмечая тяжелое положение молодого поколения, которому «придется иметь дело с десятками миллионов рабочих мест, замененных автоматизацией, таких как водители автомобилей и грузовиков».

Натан Хаббард, бывший исполнительный директор компании Twitter, недавно опубликовал серию твитов, в которых излагалась его теория о том, что «Цук не баллотируется на пост президента. Он пытается понять роль, которую созданный им продукт сыграл в выборе этого [президента], — писал Хаббард в Twitter. «Цук проснулся 9 ноября, прекрасно осознавая, что ФБ способствовал изменениям, которых он не предвидел или не понимал; это ужасно для основателя».

Напомним, что в либеральном стане многие обвиняют Facebook в пособничестве России. В прошлом месяце Facebook признал, что связанные с Кремлем россияне якобы купили около 3000 политических объявлений, которые просмотрели 10 миллионов пользователей на их сайте во время выборов.

Цукерберг пообещал применить «более высокий уровень прозрачности» к рекламным инструментам компании. Facebook даже опубликовал рекламу для конгресса и федеральных следователей, изучающих влияние России во время выборов.

Как сообщает издание Vanity Fair, один источник, который регулярно взаимодействует с Цукербергом, предположил, что, возможно, Марк не отбрасывает возможность в один прекрасный день в очень отдаленном будущем баллотироваться на высокую должность или что он может начать с меньшей должности, чтобы лучше понять, как работает правительство. Но опять же, это всего лишь догадки и спекуляции. Никто не может сказать наверняка, о чем Цукерберг думает на самом деле.