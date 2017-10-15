Украина: для стариков денег нет, зато власти воруют даже на детском питании

Киев, , 17:48 — REGNUM О «московском плене неполноценности» и о том, как из него выйти, рассказал главный редактор украинского портала «Сіверщина» Василий Чепурной. По его мнению, в таком плену Украину держит ряд скреп, последней из них будет Церковь, а одной из последних остается, как он выразился, «культ так называемой «Великой Отечественной войны». Эту и другие темы, обсуждаемые украинскими СМИ, приводит в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Свою позицию Чепурной пояснил тем, что совместное ведение боевых действий украинцами и россиянами стало причиной того, что по всей Украине появились памятники коммунистам, статуи Ленина и мемориалы неизвестным и известным солдатам. При этом он ссылается на недавние раскопки под мемориалам Славы в Соснице, где были обнаружены монеты, керамика и кости животных.

«Вот такая суть советской пропаганды — животные кости вместо солдат Красной армии. У меня всё», — закончил аргументацию Чепурной, и остается только проследить, воздержится ли он на самом деле от дальнейшего продолжения.

Тем временем в Днепропетровске власть выступила против предложения «Оппозиционного блока» об увеличении выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню освобождения города. Фракция «ОппоБлока» потребовала увеличить единоразовую помощь ветеранам с тем чтобы каждый из всего 694 участников боевых действий мог бы получить по 15 тысяч грн. (чуть меньше (33 000 руб.). Для этого бюджетные расходы города возросли бы до 10,4 млн грн. (22,7 млн руб.). Но предложение об увеличении выплаты адресной помощи участникам боевых действий и ветеранам Великой Отечественной войны даже не было внесено на рассмотрение сессии горсовета. При этом, заявил депутат Сергей Суханов, казенные деньги разворовываются сотнями миллионов:

«С 2015 года было украдено по коррупционным схемам из бюджета города более 660 миллионов гривен (около 1,5 млрд руб. — ИА REGNUM). Ни ветераны Великой Отечественной войны, ни чернобыльцы, ни врачи не видят помощи от городской власти. Зато на национальном и даже международном уровне город стал символом многомиллионных коррупционных скандалов. Воруют на всем — от детского питания до ремонта Моста и Набережной», — утверждает депутат.

О других заметных публикациях украинской региональной прессы читайте в статье: Украина регионов: «Причины неполноценности украинцев — Церковь и война»

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