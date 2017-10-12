Аксенов предложил Порошенко провести референдум в Закарпатье

Симферополь, , 18:21 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на предложение президента Украины Петра Порошенко о проведении еще одного референдума в Крыму о статусе полуострова сказал, что Киеву лучше провести «референдум в Закарпатье или на Буковине, которые пока еще являются частью Украины». Об этом Аксенов написал на своей странице в Facebook 12 октября.

Свое предложение Порошенко высказал 11 октября, отвечая на вопросы на заседании ПАСЕ. Он допускает проведение референдума после вхождения Крыма в состав Украины:

«Территориальный суверенитет — это прерогатива национального референдума, но перед тем, как мы начнем это обсуждать, Крым должен вернуться под суверенитет Украины».

В ответ на очередную неправомочную попытку Киева заявить свои права на полуостров, Аксенов ответил:

«Пусть Порошенко проводит референдумы в Закарпатье или на Буковине, которые пока ещё являются частью Украины. А мы посмотрим на результат. Заодно пусть проведёт и плебисцит о доверии самому себе как президенту этой несчастной страны».

Глава Крыма также напомнил, что жители полуострова дважды высказывали на референдуме свое отношение к Украине: в 1991 году, когда за восстановление крымской автономии в составе СССР проголосовали 93% участников и в 2014, когда 97% жителей Крыма высказались за воссоединение с Россией.

«По-моему, даже самый недалекий бандеровец уже должен понять, что третьего раза не будет», - добавил Аксенов.

Он также напомнил о результатах поездки Порошенко в Крым в феврале 2014 года, когда крымчане с позором прогнали его, скандируя «Предатель, убирайся!».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Чехии МилошЗеман, выступая на сессии ПАСЕ, назвал воссоединение Крыма с Россией «завершенным делом» и сказал, что Москва при определенныхдоговоренностях с Киевом может компенсировать потерю деньгами, нефтью или газом. По мнениюЗемана, попытка Киева вернуть остров может обернуться для Европы большой войной.

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