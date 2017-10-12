Новая новгородская Общественная палата: ставка на спортсменов

Великий Новгород, , 18:04 — REGNUM В Новгородской области сформирован новый состав региональной Общественной палаты. Как сообщили ИА REGNUM в областном учреждении «Общественно-аналитический центр», финальная десятка из 30 членов палаты отбиралась тайным рейтинговым голосованием из 45 претендентов.

Кандидатуры рассматривали 20 уже избранных членов Общественной палаты Новгородской области — 10 человек делегированы в неё губернатором, ещё 10 — областной думой.

Отбор состоялся 11 октября, по его итогам в состав Общественной палаты Новгородской области включены Егор Володин (Федерация гребного спорта, гребли на байдарках и каноэ, гребного слалома Новгородской области), Маргарита Галяндина (Валдайская районная общественная организация инвалидов), Николай Коробейников (Новгородское отделение Союза дизайнеров России), Нина Костенко (Новгородский региональный общественный фонд содействия некоммерческим проектам), Анастасия Куракина (Федерация айкидо Новгородской области), Алексей Матюшкин (Федерация спортивного туризма Новгородской области), Шамиль Омаров (Новгородское региональное отделение «Вольного экономического общества России»), Татьяна Трифанова (Новгородская областная общественная организация помощи приемным семьям, детям-сиротам «Новая семья»), Ирина Ускова (Благотворительный фонд помощи и реабилитации бездомных животных «Найда») и Рустам Шовлаев (Новгородская региональная общественная организация «Комитет по правозащите граждан и противодействию коррупции»).

Любопытно, что из десяти новых членов трое представляют различные спортивные организации региона. Ранее в новый состав Общественной палаты были избраны ещё несколько представителей от спортивной общественности — в частности, Дмитрий Петров от Федерации регби Новгородской области и Александр Сомов от Новгородской региональной общественной организации «Спортивная федерация «Универсальный бой». Даже нынешний председатель Общественной палаты Новгородской области, директор Центра по работе с детьми и молодежью «Алые паруса» Владимир Аверкин был делегирован в новый состав палаты региональным отделением Российской общественной физкультурно-спортивной организации «Юность России».

В новом составе оказался только один представитель профсоюзов: Вера Чайкина — от Новгородской областной Федерации профсоюзов, которая избрана в состав палаты по «губернаторской квоте». Представители других профсоюзных организаций — Николай Славецкий (Общероссийский профсоюз работников потребительской кооперации и предпринимательства) и Андрей Кондратеня (Росхимпрофсоюз) — в состав палаты не вошли.

Из 30 членов палаты двое представляют организации зоозащитников: помимо Усковой, это Лариса Акманова — от автономной некоммерческой организации по оказанию услуг в области содержания и помощи животным «Жизнь».

В целом состав Общественной палаты Новгородской области обновился примерно на две трети. В ней продолжат работать Юлия Бороненко, Александр Никифоров, Татьяна Ткаченко, Ольга Хруцкая, Нина Костенко, Татьяна Трифанова, Владимир Аверкин, Инесса Зараковская, Александр Мамулат, Галина Назаркова и Оксана Александрова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сформированная по новому закону Общественная палата Новгородской области должна приступить к работе в ноябре 2017 года.

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