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Силовики отразили атаку боевиков на севере Афганистана

Политика

Столкновения между сотрудниками сил безопасности и боевиками произошли в провинции Джаузджан

Кабул, 12 октября 2017, 18:22 — REGNUM  Афганские силы безопасности ликвидировали по меньшей мере пять боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере страны, 12 октября сообщает Tolo News.

Столкновения между сотрудниками сил безопасности и боевиками произошли вечером 11 октября в провинции Джаузджан.

Террористы атаковали несколько полицейских контрольно-пропускных пунктов, расположенных в районе Файзабад. Пять террористов были ликвидированы, ещё четверо получили ранения.

«Столкновения продолжались почти четыре часа», — заявил начальник провинциальной полиции генерал Факир Мохаммад Яузжани.

В результате нападения боевиков три сотрудника правоохранительных органов получили ранения.

Напомним, 11 октября в национальном директорате безопасности Афганистана заявили, что за прошедшие 24 часа были уничтожены более 100 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Антитеррористические операции прошли в девяти провинциях Афганистана.

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним