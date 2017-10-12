Силовики отразили атаку боевиков на севере Афганистана

Кабул, , 18:22 — REGNUM Афганские силы безопасности ликвидировали по меньшей мере пять боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере страны, 12 октября сообщает Tolo News.

Столкновения между сотрудниками сил безопасности и боевиками произошли вечером 11 октября в провинции Джаузджан.

Террористы атаковали несколько полицейских контрольно-пропускных пунктов, расположенных в районе Файзабад. Пять террористов были ликвидированы, ещё четверо получили ранения.

«Столкновения продолжались почти четыре часа», — заявил начальник провинциальной полиции генерал Факир Мохаммад Яузжани.

В результате нападения боевиков три сотрудника правоохранительных органов получили ранения.

Напомним, 11 октября в национальном директорате безопасности Афганистана заявили, что за прошедшие 24 часа были уничтожены более 100 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Антитеррористические операции прошли в девяти провинциях Афганистана.

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