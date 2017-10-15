Забыть на карте России целую область: глупость или диверсия?

Калининград, , 16:19 — REGNUM Не в первый раз Калининградскую область стирают с карты России — в прямом смысле. Если месяц назад ее не оказалось на полиграфической продукции, выпущенной в самой же Калининградской области, то на этот раз отличилась Югра. Только на этот раз речь идет не о печатной рекламе ко Дню трезвости, как было в предыдущий раз, а, не больше не меньше, о губернаторских учебниках для учеников первого класса. Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Андрей Выползов.

В этих учебниках вместо самого западного российского региона белеет пустота. Остается вопросом, что движет авторами подобных «креативизмов» — географическая безграмотность или недобрые намерения идеологических диверсантов — но они поразительным образом показывают свою специфическую общность с логикой некоторых из наших зарубежных партнеров.

Стоит вспомнить и другие случаи. Так, немецкая московская газета «Москауэр дойче Цайтунг» некоторое время назад опубликовала карту России без Калининграда и Крыма. На презентации японской компании «Коника» карта РФ оказалась лишена и Курил, и Калининграда. Калининградской области не было ни в немецком журнале «Экономические партнеры: Германия и Россия», ни в литовском путеводителе «Вильнюс в твоем кармане».

Что роднит всех тех, кто демонстративно «забывает» Калининград, читайте в статье: Что стоит за забвением Калининграда на картах

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