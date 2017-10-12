В Париже полиция задержала более 40 протестующих против политики властей

Париж, , 17:47 — REGNUM За беспорядки на западе Парижа полицейскими задержан 41 человек, сообщает 12 октября префектура французской столицы.

По утверждениям префектуры, задержанные бросали в полицейских различные предметы, а некоторые даже были вооружены. Отмечается, что почти все задержанные являются членами левых политических движений.

Поводом для этих акций протестов и беспорядков стало заявление министра труда Франции Мюриэль Пенико о реформе трудового кодекса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропортах ряда крупных городов Франции отмечалась отмена авиарейсов из-за забастовок госслужащих, так же протестовавших против социальной политики правительства, направленной на сокращение рабочих мест, пособий и выплат.

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