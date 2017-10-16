Вернется ли Россия в Совет Европы? Зачем?

Москва, , 00:33 — REGNUM Принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюцию можно рассматривать как открывающую путь к снятию с России ограничительных мер. После того, как генсек ПАСЕ признал, что кризис, связанный с российской реакцией на лишение РФ права голоса и возможности участия в руководящих органах ПАСЕ, было решено справиться с проблемой как можно скорее. Есть ли шанс для России уже в следующем году равноправно участвовать в работе ПАСЕ и, главное, нужно ли России это, пишет автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

Указанная резолюция с учетом подготовки к очередному саммиту Совета Европы пока только предполагает «гармонизацию» участия любой страны в органах СЕ. Шансы же для России вернуться к работе в ПАСЕ на прежних началах напрямую зависит от того, насколько уверенно будет реагировать Москва на давление извне. Однако это — только одна сторона медали. Заявленные цели СЕ, для достижения которых Россия в него вступала, включают сотрудничество с европейскими странами в области стандартов права, совместную защиту прав человека и нацменьшинств, обеспечение развития демократии, поиск более эффективных путей обеспечения законности, взаимодействие в области образования, информации и культуры. Но оборачиваясь на 20 лет назад, можно увидеть, что ни в одной из этих сфер Россия не избежала столкновения либо с двойными стандартами, либо с попытками навязать решения, противоречащие нашим интересам, либо с давлением в интересах ЕС и НАТО. Что же касается позитивных итогов членства России в СЕ, среди нет таких, которых Россия не могла бы достичь сама.

Членство в СЕ России не нужно. Однако если всё же настаивать на нем, то оно должно осуществляться на равноправных условиях. Правда, если проводить именно такую линию, то она как раз и может стать фактором разрыва между Россией и СЕ — или развала самой организации.

Почему — читайте в статье: Зачем России ещё один инквизитор и враждебный судья?

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