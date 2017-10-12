Шаманов: РФ может ответить на развертывание войск США в Восточной Европе

Москва, , 17:29 — REGNUM Председатель комитета Государственной думы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов прокомментировал развертывание на территории Польши и Прибалтики новых дивизий вооружённых сил США. Свое мнение на этот счёт он высказал в интервью ТАСС сегодня, 12 октября.

По словам Шаманова, Россия вполне может ответить на развертывание новых американских подразделений в Польше и Прибалтике усилением своей группировки «Искандеров», которые в том числе дислоцированны в Калининградской области.

«Это создает предпосылки, которые в последующем могут позволить им создать определенный плацдарм. Конечно, мы не будем смотреть на это спустя рукава, мы обязательно будем принимать ответные меры», — подчеркнул Шаманов.

Он пояснил, что такими мерами может быть развертывание дополнительных подразделений Вооруженных сил РФ на западном направлении.

«Не только частей и подразделений, но и средств поражения. Например, усиление группировки тех же «Искандеров», в том числе в Калининграде», — сказал Шаманов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Министерства обороны России, у границ РФ в Польше и Прибалтике фактически развернута целая дивизия ВС США. Сегодня стало известно, что в Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась вместе с бронетехникой. При этом в Прибалтике осталась техника 3-й американской бригады.