Слуцкий: США игнорируют традиции в сфере защиты культурных ценностей

Москва, , 17:24 — REGNUM Мотивы решения США по выходу из ЮНЕСКО весьма странные. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«ЮНЕСКО — мировая организация по защите культурных ценностей. По сути, это «культурное» измерение ООН. Важнейшей задачей ЮНЕСКО является сохранение мирового культурного наследия, и выход США означает игнорирование многолетних мировых традиций в этой сфере», — отметил парламентарий.

«Никакой национальный фактор не может быть побудительным в этом случае. Непонятно, странно и очень жаль», — заключил он.

В Совфеде решение США покинуть ЮНЕСКО не считают простым продолжением политики президента США Дональда Трампа «выходить из всего, что не приносит прямую пользу Америке». У Вашингтона давний и болезненный «зуб» на эту гуманитарную организацию в системе ООН, поскольку она в 2011 году приняла в свой состав Палестину, напомнил глава комитета Госдумы по международным делам Константин Косачёв. В знак протеста тогда США (вместе с Израилем) отказались от финансирования ЮНЕСКО, а это более пятой части ее бюджета. Пострадали в первую очередь те программы, которые инициировали сами США, в их числе, например — программа изучения истории Холокоста, напомнил он.

12 октября 2017 года Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и о намерении создать постоянную миссию наблюдателей в ЮНЕСКО, говорится в заявлении. Решение «отражает обеспокоенность США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения фундаментальных реформ в этой организации и сохраняющейся в ЮНЕСКО антиизраильской предвзятостью», следует из заявления начальника пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт.

Читайте ранее в этом сюжете: Косачёв: США продолжают «гонку выходов» из соглашений и организаций